Erzincan'ın 91 yıllık maden suyunun tescillenip ihracatının yapılması hedefleniyor

Erzincan Belediyesi, 1932 yılından beri çevre illere gönderilen Ekşisu Erzincan Bögert Doğal Maden Suyu'na coğrafi işaret alınması için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurdu.

İşletmesi Erzincan Belediyesine ait, kent merkezine 14 kilometre uzaklıkta Ekşisu Mesire Alanı'ndan çıkan Ekşisu Erzincan Bögert Doğal Maden Suyu, 5 yıllık aranın ardından tekrar üretilmeye başlandı.

Kısa sürede meyveli üretime de geçecek fabrika, 3 bin 400'ü kapalı 24 bin metrekare alanda faaliyet gösteriyor. İlk etapta tek vardiyada 15 kişinin çalıştığı günlük 100 bin şişe üretimin yapıldığı fabrikanın kapasitesinin ilerleyen zamanda artırılması amaçlanıyor.

Tescillenip ürün gamının artırılmasının ardından maden suyunun ihracatının da yapılması hedefleniyor.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AA muhabirine, hikayesi 1932 yılında başlayan maden suyunun, yeni fabrika ve sistemle tekrar vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi.

"MADEN SUYU MARKAMIZI ÖNEMSİYORUZ"

Maden suyu bakımından Erzincan'ın önemini vurgulayan Aksun, "Erzincan maden suyunun daha kaliteli ve daha hijyenik üretimini yapabilmek için gerekli aparatlar temin edilmiş, fabrikanın kurulumu sağlanmış, şu anda üretim halindedir." dedi.

Maden suyunun tescillenmesi için coğrafi işaret başvurusunda bulunduklarını ifade eden Aksun, şöyle konuştu:

"Erzincan maden suyuna coğrafi işaret aldığımızda dünyada ikinci coğrafi işaret alan marka olacak. Mineral bakımından zengin ve içimi kolay, hazmı kolaylaştıran madensel tuzlar açısından sağlık problemi olmayan bir yapıya sahiptir. Onun için de Erzincan Belediyesi olarak maden suyu markamızı önemsiyoruz halkımızla buluşturmaktan da kıvanç duyuyoruz."

Sade maden suyu üretimine gerekli aparatların alınmasıyla meyveliyi de dahil edeceklerini anlatan Aksun, pazar ağını artırmak için gayret göstereceklerini sözlerine ekledi.

