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Erzincan'ın travertenli gölü turizme kazandırılacak

09.12.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'ın travertenli gölü turizme kazandırılacak

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde bulunan ve 1994 yılında 612 sayılı Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile doğal sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan Otlukbeli Gölü, turizme kazandırılacak.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan (KUDAKA) yapılan açıklamaya göre, 2021 Yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2 kapsamında onaylanan ve Otlukbeli Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından uygulanacak "Siz Hiç Kırmızı Göl Gördünüz mü?" projesinin destek protokolü imzalandı.

KUDAKA Erzincan Yatırım Destek Ofisi'nde düzenlenen imza törenine, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Otlukbeli Kaymakamı Sercan Yılmaz ve Erzincan İl Genel Meclis Başkan Yardımcısı Recep Gündüz katıldı.

Projeyle Otlukbeli'nin mevcut turizm altyapı ve üstyapısının iyileştirilmesi, yerel turizm değerlerinin tanıtılmasıyla bölgedeki hizmet çeşitliliği ve turizm potansiyelinin arttırılması hedefleniyor.

KUDAKA'nın desteklediği proje kapsamında, bölgede turizm üstyapı çalışmalarının tamamlanması, proje alanında çevre düzenlemesi yapılması, Otlukbeli'nin turizm değerlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi planlanıyor.

Travertenli Otlukbeli Gölü, 1994 yılında 612 sayılı Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile doğal sit alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştı.

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