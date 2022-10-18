Erzincan'ın "Üzümlü sarucu" tescille daha bilinir hale gelecek

ERZİNCAN (AA) - BARIŞ YALÇINKAYA - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde Cimin üzümü ve cevizle hazırlanan yöreye özgü sarucun coğrafi işaretle tescillenmesiyle bilinirliğinin artması bekleniyor.

İlçede evlerde yaygın üretilen ve çerezlik olarak tüketilen "Erzincan Üzümlü sarucu", Üzümlü Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin başvurusuyla Türk Patent ve Marka Kurumunca bu yıl tescil edildi.

"Üzümlü sarucu", tescilli Cimin üzümünden yapılıyor. Kendine has aroması, ince kabuğu ve buğulu yapısıyla yöreye has sofralık bir üzüm çeşidi olan Cimin üzümünün iri tanelerini seçen yöredeki kadınlar, bıçakla meyveyi çekirdeklerinden ayırıyor.

Güneşte kurumaya bırakılan üzüm taneleri, yörede yetişen iri taneli ve beyaz cevize sarılarak iğneyle tespih tanesi gibi ipe dizildikten sonra kışın tüketilmek üzere tekrar kurumaya bırakılarak saruc haline geline geliyor.

- "Tescil çalışması saruca değer katacak"

Üzümlü Ziraat Odası Başkanı İhsan Yeşilbaş, AA muhabirine, ürünün, coğrafi işaretli Cimin üzümü ile yörede yetiştirilen cevizin birleşmesinden elde edildiğini söyledi.

Geçmişte sarucun sadece kışlık çerez olarak üretildiğini, son yıllarda ise ticaretinin yapıldığını belirten Yeşilbaş, 2010'dan itibaren Üzümlü Ziraat Odası olarak yöresel ürünlerin tanıtım çalışmaları yaptıklarını dile getirdi.

Tescil çalışmasının saruca değer katacağını ifade eden Yeşilbaş, "İnsanlar, Erzincan Üzümlü sarucunun damak tadını aldı ve artık istiyorlar. Üzümümüz coğrafi işaret aldıktan sonra insanlar daha da tanımaya başladı. İnşallah sarucu iyi bir sektör haline getiririz." diye konuştu.

Ailesiyle saruc üretimi yapan Mehmet Işık ise kışın tüketilen ürünün son yıllarda ilçede gelire dönüştüğünü söyledi.

Sarucun yaklaşık 2 asırlık geçmişinin bulunduğunu ifade eden Işık, "İlk zamanlarda insanlar evlerine yemiş olarak yapıyorlardı ancak günümüzde ticari anlamda da yapılıp satılıyor." dedi.

