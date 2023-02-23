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Erzincan’ın yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı bekleniyor

23.02.2023 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Erzincan’ın yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı bekleniyor.

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgâr batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

“ÇIĞ UYARISI”

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik eğimli yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

“BUZLANMA VE DON UYARISI”

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşlarımızın ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Gece en düşük hava sıcaklığı; Erzincan’da 2, Erzurum ve Ardahan’da eksi 2, Bayburt’ta eksi 1 derece olarak kaydedildi.
Kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı; Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde 145, Bayburt Kop Kayak Merkezinde 50, Konaklı Kayak Merkezinde 49 santimetre olarak ölçüldü.

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Erzincan Namaz Vakitleri 23 Şubat Perşembe

İmsak
05:35
Sabah
06:58
Öğle
12:40
İkindi
15:43
Akşam
18:13
Yatsı
19:31
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