Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Erzincan’da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı dolayısıyla 12 köy yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışı aralıklı olarak etkisini artırdı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava çok bulutlu bölge geneli yağışlı geçecek.

Yağışların Erzincan ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde ise kar yağışlı olarak geçeceği gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

“Buzlanma ve don uyarısı”

Meteorolojiden yapılan açıklamada bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte olduğu uyarısında bulunuldu.

Öte yandan Erzincan kent merkezine mevsimin ilk karı cılız bir şekilde yağdı. Kar yağışı yüksek kesimlerde ise etkili oldu. Bazı noktalarda 25 santimetreye ulaştı.

Yoğun sisinde etkili olduğu Erzincan - Gümüşhane kara yolunda görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Ahmediye Geçidinde ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları ekipleri karla kaplanan güzergâhlarda ulaşımda aksamalar yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıklı sürdürdü.

