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Erzincan’ın yüksek kesimlerine kar yağdı

14.11.2023 11:55 | Son Güncelleme:
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Erzincan’ın yüksek kesimlerine kar yağdı. Bazı köyler beyaz örtüye büründü.

Erzincan’ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Hava sıcaklığının 3 ila 5 derece düştüğü kentte yüksek kesimlere kar yağdı. Keşiş Dağı ve Munzur Dağlarının üst kesimleri karla kaplandı. Yüksek kesimlerde bulunan köy ve mezralarda da kış şartları kendini iyice hissettirdi.

Şehir merkezinde aralıklı yağmur yağışı görülürken ağaçlarda sararan yapraklar dökülmeye başladı.
Vatandaşlar iklimsel değişiklik nedeniyle artık eski kışların yaşanmadığını belirtti.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu geçeceği, yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Erzincan’ın yüksek kesimlerine kar yağdı

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