Erzincanlı genç adam bıçaklanarak öldürüldü

Olay, Bursa’da Millet Mahallesi Millet Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan’ın Kemah ilçesinden Nazım Kahraman (38) bankadan para çektikten sonra arkasından gelen İ.D. (38), kendisine saldırmasıyla hemen karşılık verdi. Çıkan arbedede bıçak darbesi alan Kahraman hemen koşarak yol üzerindeki kıraathaneye sığındı. Kıraathanedekilerin araya girmesiyle birlikte saldırgan olay yerinden kaçarken, Kahraman ise kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 çocuk babası adamı hemen ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kahraman hastanede hayatını kaybetti.

Bir fabrikada kaynak işçisi olduğu öğrenilen, evli ve 3 çocuk babası Kahraman’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Erzincan’ın Kemah ilçesine gönderildi.



