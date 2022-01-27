Erzincanlı hattat ve ressam Rafet Kavukçu son yolculuğuna uğurlandı

ERZİNCAN (AA) - Hayatını Kur'an-ı Kerim hizmetiyle geçiren Erzincanlı hattat ve ressam Rafet Kavukçu'nun (93), cenazesi toprağa verildi.

Terzibaba Camisi'ndeki cenaze törenine, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Kavukçu'nun yakınları ve sevenleri katıldı.

Cenazenin başına gelerek dua eden Yıldırım, Kavukçu'nun yakınlarına taziyelerini iletti.

Yıldırım, İl Müftüsü Burhan Çakır'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, şehrin ve Türkiye'nin önemli kanaat önderlerinden biri olan Rafet Kavukçu'nun yakınları ve sevenlerine baş sağlığı diledi.

- "Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir"

Rafet Kavukçu'nun birçok eser bıraktığını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ömrünü İslam'a insanlığa hizmetle geçirmiş bir büyüğümüz. Ömrü boyunca bu ülkeye gençlerin dinini, diyanetini öğrenerek yetişmesi için hizmet etmiştir. Bediüzzaman hazretleriyle de aynı dönemde tanışma imkanı bulan Rafet Kavukçu amcamız, iyi bir hattattı, aynı zamanda da iyi bir ressamdı. Öyle ki hem Türkçe hem de Arapça imlasıyla kitabı mukaddesi Kuran-ı Kerimimizi kendi hatlarıyla yazmış ve bugün bize bir büyük eser olarak bırakmıştır. Bir alimin ölümü alemin ölümü gibidir."

Kavukçu'nun cenazesi, Terzibaba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Rafet Kavukçu

Erzincan'da 1929 yılında dünyaya gelen, 1956 yılında Bediüzzaman Said Nursi ve onun Risale-i Nur eserleriyle tanışan Kavukçu, yeteneği dolayısıyla resim çalışmaları yaptı.

İstanbul'daki hattatlarla irtibat kurarak hattat Hamit Aytaç'tan 6 yıl hat dersi ve 1971 yılında iki dalda icazet alan Kavukçu, Hafız Osman tertipli Osmanlı imlasıyla yazılan ve tevafuklu diye bilinen bir hat ile Kur'an-ı Kerim yazdı.

Birçok hat ve tezhip çalışması olan Kavukçu'nun eserlerinin yer aldığı en son sergisi, 15 Ekim 2021'de Erzincan'da açılmıştı.

