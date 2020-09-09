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Erzincanlı öğretmenlerden "Kurallara uyalım okulları açalım" etkinliği

ERZİNCAN HABERLERİ  | 09.09.2020 09:14 | Son Güncelleme

Erzincan’da 200 öğretmen şehrin 4 farklı noktasından yürüyüp ellerindeki dövizlerle ve dağıttıkları "Kurallara uyalım okulları açalım" broşürleriyle yeni tip korona virüs (Covid-19) dikkat çekerek farkındalık oluşturdu.Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezinin organizasyonuyla şehrin 4 farklı güzergahtan hareket eden 200 öğretmen ellerindeki "Bundan sonra mesafeliyiz", " Okulları güvenle açacağız", "Korona eğitime engel değil", " Ellerini yıka temastan kaçın" gibi dövizler ve üstlerine giydikleri "Bana yaklaşma", "Acuk daha bekle" yazılı tişörtlerle yürüyüp, Cumhuriyet Meydanı’na geldi.İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün burada yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınıyla mücadele içerisinde olunduğunu ve ciddi önlemlerin alındığını ifade ederek, "Biz de İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kendimiz için değil, geleceğimiz ve çocuklarımız için kurallara uyalım, okulları açalım diyoruz ve amacımız bu.

Erzincanlı öğretmenlerden "Kurallara uyalım okulları açalım" etkinliği

Erzincan’da 200 öğretmen şehrin 4 farklı noktasından yürüyüp ellerindeki dövizlerle ve dağıttıkları "Kurallara uyalım okulları açalım" broşürleriyle yeni tip korona virüs (Covid-19) dikkat çekerek farkındalık oluşturdu.
Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezinin organizasyonuyla şehrin 4 farklı güzergahtan hareket eden 200 öğretmen ellerindeki "Bundan sonra mesafeliyiz", " Okulları güvenle açacağız", "Korona eğitime engel değil", " Ellerini yıka temastan kaçın" gibi dövizler ve üstlerine giydikleri "Bana yaklaşma", "Acuk daha bekle" yazılı tişörtlerle yürüyüp, Cumhuriyet Meydanı’na geldi.
İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün burada yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınıyla mücadele içerisinde olunduğunu ve ciddi önlemlerin alındığını ifade ederek, "Biz de İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kendimiz için değil, geleceğimiz ve çocuklarımız için kurallara uyalım, okulları açalım diyoruz ve amacımız bu. İlimizdeki gönüllü öğretmen arkadaşlarımız tişörtleri giyerek üzerlerinde pandemi ile ilgili yapacağımız çalışmalar ve mücadeleleri anlatan kelimeler ve sözcüklerin olduğu, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan broşürleri halkımıza ve esnafımıza dağıtmak suretiyle bir farkındalık oluşturmak istedik” dedi.
Gün, amaçlarının, öğrencilerin sağlıklı şekilde okula gelişlerini bir an önce sağlamak olduğuna dikkat çekmek olduğunu belirterek, “En ertelenemez, en önemli haklardan biri olan eğitim hakkı ile çocuklarımızı buluşturmak. Bu meyanda öğretmen arkadaşlarımız üzerlerine düşen çok ciddi ve çok güzel bir sorumluluk örneği göstererek Valimizin de talimatları ile bu hususta güzel bir çalışma yaptı.” diye konuştu.
Meydanda toplanan öğretmenler, mesafe kuralına uymak için kısa süre sonra dağıldılar.

Erzincanlı öğretmenlerden

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