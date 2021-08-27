Erzincanlı ses sanatçısı canlı müzik organizasyonuyla gençleri aşıya davet etti

ERZİNCAN (AA) - Erzincanlı ses sanatçısı Barış Polat, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı gençleri aşıya özendirmek ve sağlık çalışanlarına moral vermek için aşı çadırı önünde mini konser verdi.

Ordu Caddesi'ndeki Saat Kulesi önünde 2 haftadır vatandaşlara hizmet veren aşı çadırının önünde mini bir konser veren Polat, gitar eşliğinde birbirinden güzel parçalar söyleyerek gençleri aşıya davet etti.

Canlı müzik organizasyonuna alkışlarıyla destek veren gençler, daha sonra çadıra girerek aşı oldu.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına destek ve özellikle gençleri teşvik etmek amacıyla kentteki bir müzisyenden talep geldiğini ve kendilerinin de bunu olumlu karşıladıklarını söyledi.

Canlı müzikle gençlerin ilgisini çekmeyi amaçladıklarını ifade eden Hirik, şöyle dedi:

"Arkadaşlar canla başla çalışan sağlık çalışanlarına bu şekilde bir moral, motivasyon sağlamış oluyorlar hem de özellikle genç hastalarımızı teşvik etmek için böyle bir aktivite düzenlediler. Sağlık Bakanlığının tanımladığı risk gruplarına göre 16 yaşın üzerindeki tüm vatandaşlarımıza ücretsiz ve randevusuz aşı yapabiliyoruz. Şehrimizin birçok noktasında, burada da şehrin merkezinde kurduğumuz aşı çadırında gençlerimizin ilgisini çekmek, teşvik etmek amacıyla burada arkadaşlarımız bir müzik yapıyorlar. Olumlu yansımaları oldu, burada müzik yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Hirik, herkesi aşıya davet ederek, "İlimizde şu anda ilk doz aşının hedef nüfusa oranı yüzde 72 civarında ama özellikle gençlerimizde aşının biraz daha düşük olduğunu görüyoruz. Yani özellikle 18-24 yaş arasında yüzde 50 civarında bir aşı oranımız var. Oranı arttırmak için bu çaba ve uğraşırlar içerisindeyiz." diye konuştu.

Ses sanatçısı Polat ise müzik yaparak hem gençleri aşıya teşvik ettiğini hem de sağlık çalışanlarına moral verdiğini anlattı.

Canlı müzik sonrası aşısını yaptıran 17 yaşındaki Esila Aktürk de artık okula gitmek istediğini ifade ederek, "Uzaktan eğitimde pek verimli olmuyor. Hastalığa yakalananların çok zor atlattıklarını görüyoruz. Herkese aşısını gelip biran önce olmasını tavsiye ediyorum." dedi.

