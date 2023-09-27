Erzincanlılar Mevlid Kandilinde camileri doldurdu

Mevlid Kandili, Erzincan’da tüm ibadethanelerde huşu içerisinde idrak edildi. Binlerce kişi başta Terzibaba ve Camii Kebir olmak üzere camilere akın etti. Camileri dolduran vatandaşlar, gecenin feyzine nail olabilmek amacıyla namaz kılıp okunan dualara eşlik etti.

Terzibaba Camisini şenlendiren Müslümanlar, okunan Kur’ân-ı Kerim, mevlid-i şerif, salât-u selâm, ilâhî, kasîde ve duâlar eşliğinde mübârek Mevlid gecesinin feyz ve bereketinden istifadeye çalıştılar.

Seçkin hafız hocaların tilavetleri ve İl Müftüsü Muharrem Gül’ün sohbeti ve akabinde yaptığı duâ ile tazarrû ve niyâzlar ilâhî kabule arz edildi. Kılınan yatsı namazıyla gece buluşması sona erdi.

Terzibaba Camisindeki kandil programına katılan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve Milletvekili Süleyman Karaman program sonrasında camiden çıkan vatandaşlarla tokalaştı.

