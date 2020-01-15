Erzincanspor Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül istifa etti

TFF 3. Lig 1. Grupta m\u00fccadele eden Erzincanspor\u2019un Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Mustafa Sar\u0131g\u00fcl istifa etti.\nKonuyla ilgili yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Erzincanspor Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Mustafa Sar\u0131g\u00fcl\u2019\u00fcn kendi iste\u011fiyle istifa etti\u011fi bildirildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130'Hep \u00fcnl\u00fc olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie \u00e7ekmek i\u00e7in...Vali Arslanta\u015f, Ankara\u2019da bir dizi temaslarda bulunduDo\u011fu Anadolu buz kesti
Okuyucu Yorumları 0 yorum