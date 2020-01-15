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  4. Erzincanspor Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül istifa etti

Erzincanspor Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül istifa etti

ERZİNCAN HABERLERİ  | 15.01.2020 21:54 | Son Güncelleme

TFF 3.

Erzincanspor Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül istifa etti

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Erzincanspor’un Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül istifa etti.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Erzincanspor Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül’ün kendi isteğiyle istifa ettiği bildirildi.

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