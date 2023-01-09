Erzin’de köy ve yaşam merkezi açıldı

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Gani Güven’in çocukları babaları adına Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde yaptırdıkları kütüphanenin ardından örnek bir çalışmaya daha imza attı. Aile, babaları adına Gökdere Mahallesinde ‘Köy ve Yaşam Merkezi’ kurdu.

Yaşam merkezinin açılışı öncesinde merhum Gani Güven’in çocukları Fatih Güven, Hasan Hüseyin Güven ve Elif Güven Çakmak’a plaket verildi.

Çok duygusal anlar yaşadıklarını ifade ede Elif Güven Çakmak, “Sanki kelimeler boğazımda düğümleniyor. İlme ve bilime önem veren bir babanın evlatlarıyız. Babam ilkokul mezunu bir kişiydi. Okuyamamış veya o günün şartlarında okula gidememiş. Kendi okumadığı için bizleri yüksekokullarda okuttu ve belli bir kariyer sahibi olduk. Bizimle birlikte birçok çocuğun okumasına vesile oldu. Bizlerde onun izinden giderek birçok çocuğun hayatına dokunarak onları okutmaya çalışıyoruz. Özellikle memleketimizin çocuklarına dokunarak hayatlarını değiştirmeye karar verdik. Köy yaşam merkezi yaptıklarımızdan bir tanesi. Önce okulun birinde kütüphane yaptırdık. Bugün de birçok kişinin faydalanacağı bir eğitim yuvasını hayata geçireceğiz” dedi.

Konuşmaların ardında hizmete alınan merkezin açılış kurdelesi kesildi.

