YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum 11 ayda 327 marka üretti

Erzurum 11 ayda 327 marka üretti

26.12.2023 10:29 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’dan Kasım ayında 28, bu yılın 11 ayında ise 327 marka başvurusunun yapıldığı bildirildi.

Erzurum 11 ayda 327 marka üretti

TÜRKPATENT Kasım ayı iler marka başvuru dağılımını paylaştı. Erzurum’dan Kasım ayında 28, bu yılın 11 ayında ise 327 marka başvurusunun yapıldığı bildirildi. Erzurum marka başvuru sayısı yüksekliği bazında ülke illeri sıralamasında 44, Bölge illeri sıralamasında ise Malatya, Elazığ’ın ardından 3’üncü sırayı aldı.

KASIM AYI VERİLERİ

Verilere göre Kasım ayında Erzurum’dan 28, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 42, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illerinden 70, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 219, ülkeden ise 15 bin 18 marka başvurusu yapıldı.
Erzurum’un Kasım Ayı Payı
DOSİAD araştırma Merkezince veriler üzerinden yapılan hesaplamalara göre, İlin Kasım ayı başvuru sayısı KUDAKA Bölgesinde yüzde 66,6, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 40,0, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 12,78’lik pay edindi.
11 Aylık Bölgesel Başvuru Verileri
Bu yılın Ocak - Kasım ayları düzeyinde Erzurum’dan 327, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 545, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 770, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında 2 bin 196, Türkiye toplamında ise 145 bin 224 marka başvurusu gerçekleşti.

ERZURUM’UN 11 AYLIK MARKA BAŞVURU PAYI

TÜRKPATENT verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre, İlin 11 aylık marka başvuru sayısı KUDAKA Bölgesinde yüzde 60, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 42,5, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 14.89, ülkede ise yüzde 0.22 oranında pay gösterdi
Erzurum Aylık Dağılım
Verilere göre bu yılın 11 ayı kaydında Erzurum’dan Ocak ayında 25,Şubat ayında 19, Mart ayında 25, Nisan ayında 30, Mayıs ayında 28, Haziranda 22, Temmuzda 38, Ağustosta 48, Eylülde 25. Ekimde 39, Kasımda 28 marka başvurusu kaydedildi.
Erzurum 44. Sırada
Erzurum bu yılın 10 ayında marka başvuru sayısı yüksekliği bakımından 44’üncü sırayı aldı. Ülkede marka başvurusunun en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Kayseri, Mersin, Muğla, Denizli, Sakarya, Balıkesir, Aydın, Eskişehir, Samsun, Manisa, Tekirdağ, Şanlıurfa, Hatay, Diyarbakır, Trabzon, Çanakkale, Kahramanmaraş, Afyon, Sivas, Ordu, Mardin, Isparta, Malatya, Düzce, Edirne, Aksaray, Rize, Elazığ, Kütahya, Nevşehir, Çorum, Bolu, Yalova, Batman, Erzurum, Zonguldak olarak bildirildi.

Bölge İlleri Başvuru Dağılımı
TÜRKPATENT verilerine göre, yılın 11 ayında Bölge illeri, Malatya’dan 478, Elazığ’dan 395, Van’dan 316, Erzurum’dan 327, Ağrı’dan 87, Erzincan’dan 197, Kars’tan 67, Bitlis’ten 77, Muş’tan 58, Bingöl’den 66, Iğdır’dan 60, Ardahan’dan 11, Hakkari’den 26, Tunceli’den 31 marka başvurusu kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DEÜ’lü yüzücülerden 1 rekor, 8 madalyaDEÜ’lü yüzücülerden 1 rekor, 8 madalya
Muğla’da 24 saatte 83 litre sahte alkol ele geçirildiMuğla’da 24 saatte 83 litre sahte alkol ele geçirildi
Polis, Kırşehir’de dolandırıcılık bilgilendirmesi yapıyorPolis, Kırşehir’de dolandırıcılık bilgilendirmesi yapıyor
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 26 Aralık Salı

İmsak
05:57
Sabah
07:28
Öğle
12:20
İkindi
14:42
Akşam
17:02
Yatsı
18:27

Erzurum Nöbetçi Eczaneler26 Aralık Salı

Burak eczanesi
Yakutiye
Özlem eczanesi
Tekman
Yeni burçak eczanesi
Ispir
Hinis eczanesi
Hinis
Beyoğlu eczanesi
Karayazi
Sefa eczanesi
Palandoken
Yeni hilal eczanesi
Cat
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Su geçirmez, ultra konforlu Columbia Woodburn 2 ile tanışın

Su geçirmez, ultra konforlu Columbia Woodburn 2 ile tanışın

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia mont eşittir sıcacık bir kış demek! Çok satanlarda da zirvede

Columbia mont eşittir sıcacık bir kış demek! Çok satanlarda da zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.