Erzurum 2020’de 359 marka çıkardı

Erzurum’dan 2020 yılında 359, 1995-2020 yılları kapsamında ise 3 bin 343 marka başvurusu yapıldı. İl marka başvurusu sayısı kaydında bölge illeri içinde 2020 yılında ve 26 yıllık düzeyde Malatya ve Elazığ’ın ardından 3’üncü sırayı aldı.

Erzurum’dan 2020 yılında 359, 1995 - 2020 yılları kapsamında ise 3 bin 343 marka başvurusu yapıldı. İl marka başvurusu sayısı kaydında bölge illeri içinde 2020 yılında ve 26 yıllık düzeyde Malatya ve Elazığ’ın ardından 3’üncü sırayı aldı. Erzurum’dan geçen yıl başvurusu yapılan 359 markadan 164’ü tescil edildi.

Erzurum Yıllık Dağılım

Erzurum’dan 1995’te 19, 1996’da 24, 1997’de 18, 1998’de 18, 1999’da 45, 2000 yılında 61, 2001’de 46, 2002’de 59, 2003’te 40, 2004’te 53, 2005’te 115, 2006’da 167, 2007’de 151, 2008’de 129, 2009’da 138, 2010’da 154, 2011’de 168, 2012’de 174, 2013’te 195, 2014’te 200, 2015’te 190, 2016X’da 197, 2017’de 232, 2018’de 186, 2019’da 205, 2020’de 359 marka başvurusu yapıldı.

2020 Bölgesel Dağılım ve Erzurum’un Payı

TÜRKPATENT verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre, 2020 yılında Erzurum’dan 359, KUDAKA istatistik Bölgesi İllerinden 514, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinden 737, Doğu Anadolu Bölgesinden ise 2 bin 245 marka başvurusu yapıldı. Erzurum’un marka başvuru payı KUDAKA Bölgesinde yüzde 69,84, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 48,71, Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 15,99 oldu.

1995 - 2020 Bölgesel Dağlımı ve Erzurum’un Payı

DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre, 1995 - 2020 yılları arasında Erzurum’dan 3 bin 343, KUDAKA istatistik Bölgesi İllerinden 4 bin 831, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinden 6 bin 835, Doğu Anadolu Bölgesinden ise 21 bin 352 marka başvurusu kaydedildi. Erzurum’un marka başvuru payı KUDAKA Bölgesinde yüzde 69,19, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 48,91, Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 15,65 oldu.

Bölge İlleri 2020 Dağılımı

Erzurum 2020 yılında marka başvuru sayısı bakımından 3’üncü sırayı aldı. Dönemde; Malatya’dan 614, Elazığ’dan 410, Erzurum’dan 359, Van’dan 297, Erzincan’dan 116, Ağrı’dan 93, Kars’tan 55, Iğdır’dan 46, Muş’tan 55, Bingöl’den 51, Bitlis’ten 63, Hakkari’den 28, Tunceli’den 29, Ardahan’dan ise 29 marka başvurusu yapıldı.

Bölge İlleri 1995 - 2020 Dağılımı

Erzurum 1995 - 2020 yılları arasında marka başvuru sayısı bakımından Malatya ve Elazığ’ın ardından 3’üncü oldu. Dönemde; Malatya’dan 5 bin 857, Elazığ’dan 4 bin 476, Erzurum’dan 3 bin 343, Van’dan 2 bin 411, Erzincan’dan bin 296, Ağrı’dan 685, Kars’tan 602, Iğdır’dan 524, Muş’tan 499, Bingöl’den 461, Bitlis’ten 424, Hakkari’den 364, Tunceli’den 217, Ardahan’dan 193 marka başvurusu yapıldı.

Erzurum Marka Başvurusunda 38’inci

Erzurum 2020 yılında marka başvuru sayısı yüksekliği bakımından iller sıralamasında 38’inci oldu. Marka başvuru sayısının en yüksek olduğu 40 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep, Konya, Kocaeli, Adana, Mersin, Denizli, Kayseri, Muğla, Hatay, Sakarya, Manisa, Balıkesir, Eskişehir, Samsun, Aydın, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Trabzon, Diyarbakır, Şanlıurfa, Çanakkale, Afyonkarahisar, Malatya, Mardin, Kütahya, Düzce, Isparta, Elazığ, Rize, Nevşehir, Ordu, Sivas, Erzurum, Çorum, Batman olarak sıralandı.

Erzurum Tescilli Markada 40’ıncı

Erzurum 164 tescilli marka sayısıyla, Türkiye illeri tescil edilen marka sayısında 40’ıncı oldu. Marka tescil sayısının en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep, Konya, Kocaeli, Adana, Mersin, Denizli, Kayseri, Muğla, Eskişehir, Manisa, Hatay, Balıkesir, Sakarya, Aydın, Samsun, Tekirdağ, Şanlıurfa, Çanakkale, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Trabzon, Diyarbakır, Mardin, Malatya, Isparta, Elazığ, Nevşehir, Kütahya, Düzce, Ordu, Rize, Bolu, Batman, Çorum, Erzurum olarak belirtildi.

