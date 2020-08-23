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Erzurum 7 ayda 19 patent üretti

ERZURUM HABERLERİ  | 23.08.2020 12:20 | Son Güncelleme

Erzurum patent başvuru sayısı Türkiye illeri sıralamasında Temmuz ayında 27, yılın Ocak-Temmuz ayları arasında ise 25’inci sırayı aldı.

Erzurum 7 ayda 19 patent üretti

Erzurum patent başvuru sayısı Türkiye illeri sıralamasında Temmuz ayında 27, yılın Ocak-Temmuz ayları arasında ise 25’inci sırayı aldı. İlin ülke toplamında patent başvuru sayısı oranı yüzde 0.51 olarak hesaplandı.
En Yüksek Sayıda Başvuru Haziranda Yapıldı
Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) 2020 Temmuz dönemi patent başvuru sayısı iller dağılım sonuçlarını açıkladı. Erzurum’dan Temmuz ayında 2, bu yılın ilk altı ayında ise 19 patent başvurusunun yapıldığı açıklandı. İlden ocak ayında 1, şubat ayında 2, mart ayında 5, nisan ayında 3, haziran ayında 6, temmuz ayında 2 başvuru gerçekleştirildi.
Temmuz Ayı Verileri
TÜRKPATENT verileri üzerinden DOSİAD tarafından kaydedilen araştırmaya göre Temmuz ayında Erzurum’dan 2, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 2, Kuzeydoğu Anadolu’dan 3, Doğu Anadolu Bölgesinden 6 patent başvurusunun yapıldığı açıklandı. Erzurum’un Temmuz ayı bölge patent payı yüzde 33, 3 oldu.
7 Aylık Dönem
DOSİAD tarafından TÜRKPATENT verileri üzerinden gerçekleştirilen araştırmaya göre bu yılın Ocak - Temmuz döneminde Erzurum’dan 19, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 20, Kuzeydoğu Anadolu’dan 24, Doğu Anadolu Bölgesinden 74 patent başvurusunun yapıldığı açıklandı. Erzurum’un 7 aylık bölge payı yüzde 25.67 oldu.
Doğu Anadolu
TÜRKPATENT verileri kaydında DOSİAD tarafından yapılan araştırmaya göre, Doğu Anadolu Bölgesinden ocak ayında 7, şubat ayında 19, mart ayında 11, nisan ayında 13, mayıs ayında 7, haziran ayında 11, temmuz ayında ise 6 patent başvurusu gerçekleştirildi.
Erzurum 25’inci Sırada
Erzurum, Bu yılın Ocak - Temmuz ayları kapsamında en fazla sayıda patent başvurusunun yapıldığı 25’inci il oldu. Patent başvuru sayısının yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Manisa, Kocaeli, Konya, Antalya, Gaziantep, Kayseri, Sakarya, Tekirdağ, Eskişehir, Mersin, Aydın, Adana, Kahramanmaraş, Samsun, Çanakkale, Denizli, Hatay, Balıkesir, Diyarbakır, Malatya, Erzurum olarak sıralandı.

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