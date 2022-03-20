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Erzurum, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars'ta 2 bin 222 yerleşimin yolu kardan kapandı

20.03.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars'ta 2 bin 222 yerleşimin yolu kardan kapandı

Erzurum, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars'ta 2 bin 222 yerleşim yerine kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da son günlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Yüksek kesimlerde tipinin etkili olduğu kentte, kırsaldaki 1421 mahalle ile mezranın yolu kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Ağrı'da 362, Kars'ta 240, Ardahan'da 157 ve Iğdır'da 42 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kırsalda karla mücadele çalışması yürütüyor.

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