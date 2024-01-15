YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Tunceli buz kesti

Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Tunceli buz kesti

15.01.2024 11:19 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 24, Erzurum'da 16, Ağrı'da 13 ve Tunceli'de 7 derece ölçüldü.

Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de dondurucu soğuklar nedeniyle buzlanma meydana geldi.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 16 derece ölçüldüğü Erzurum'da araçların camları ve şadırvanlar buz tuttu.

Cadde ve sokaklarda buzlanmanın oluştuğu kentte, bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve brandalarla örttü.

- Ağrı

Termometrelerin gece sıfırın altında 13 dereceyi gösterdiği Ağrı'da, nehir ve dereler buzla kaplandı.

Ev ve iş yeri camlarının buz tuttuğu kentte, soğuk hava yaşamı zorlaştırdı.

ARDAHAN

Gece en düşük hava sıcaklığının eksi 24 derece ölçüldüğü Ardahan da buz kesti.

Yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi, araç ve iş yerlerinin camları dondu.

Ardahan-Artvin arasındaki yaylalar da karla kaplandı.

TUNCELİ

Tunceli’de gece hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece kaydedildi.

Ağaçlar ve bitkilerin kırağı tuttuğu ilde, akarsular da kısmen dondu.

Kar ve soğuk hava dolayısıyla doğada yiyecek bulamayan bazı yaban hayvanları yerleşim yerlerinin yakınlarına indi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir kişi yakalandıEdirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir kişi yakalandı
Atatürk Üniversitesinde yeni dekan atamaları gerçekleştiAtatürk Üniversitesinde yeni dekan atamaları gerçekleşti
Kulu’da Regaib Kandili coşkuyla idrak edildiKulu’da Regaib Kandili coşkuyla idrak edildi
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Erzurum Tunceli Ardahan

Erzurum Namaz Vakitleri 15 Ocak Pazartesi

İmsak
05:59
Sabah
07:28
Öğle
12:29
İkindi
14:58
Akşam
17:20
Yatsı
18:43

Erzurum Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Pazartesi

Polat eczanesi
Pasinler
Derman eczanesi
Karayazi
Öznur eczanesi
Aziziye
Merkez resuloğullari eczanesi
Karacoban
Tebessüm eczanesi
Yakutiye
Aras eczanesi
Tekman
Fatih eczanesi
Ispir
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.