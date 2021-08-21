Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan'da öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklık Tunceli'de 35, Erzincan'da 33, Iğdır'da 32, Ardahan ve Ağrı'da 29, Erzurum'da 28, Kars'ta 27 derece olacak.

