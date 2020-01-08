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  4. Erzurum, Ağrı ve Erzincan’da toplulaştırma çalışmaları devam ediyor

Erzurum, Ağrı ve Erzincan’da toplulaştırma çalışmaları devam ediyor

ERZURUM HABERLERİ  | 08.01.2020 11:13 | Son Güncelleme

Erzurum, Ağrı ve Erzincan’da toplulaştırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.Arazi toplulaştırması ile birlikte diğer altyapı hizmetlerinin de (sulama, tarla içi geliştirme işlemleri vb.

Erzurum, Ağrı ve Erzincan’da toplulaştırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Arazi toplulaştırması ile birlikte diğer altyapı hizmetlerinin de (sulama, tarla içi geliştirme işlemleri vb. ) birlikte düşünülmesi gerektiğini dile getiren DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Bu düşünceyle 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu ülkemiz genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisi DSİ Genel Müdürlüğümüze verilmiştir” dedi.
Sulama yatırım maliyetlerinden tasarruf sağlanacak
Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlandığını dile getiren DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri yüzde 90 oranında azaldığını kaydetti.
Arazi Toplulaştırması Modern Sulama Metotlarının Uygulanmasını Kolaylaştırır
Arazi toplulaştırması ile parsellerin büyüdüğünü, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanmasını kolaylaştırdığını anlatan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır” dedi.
Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, ‘2019 yılında Erzurum, Erzincan ve Ağrı illerinde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.
Erzurum’da Arazi Toplulaştırma Çalışmaları Devam Ediyor
Genel Müdür Aydın ‘Erzurum İlimizde 2019 yılında 5 adet projede toplam 839 bin 610 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında, kurumumuza devir öncesi 93 bin 730 dekar olan toplulaştırılan alan olmakla birlikte devam eden çalışmalarla 418 bin 500 dekar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılmasının hedeflenmektedir” dedi.
Erzincan’da 1 Milyon 760 Bin Dekar Alanda Arazi Toplulaştırma Çalışmaları Devam Ediyor
Genel Müdür Aydın ‘Erzincan’da da arazi toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Erzincan ilimizde toplam 1 milyon 760 bin dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmalarının büyük bir bölümünün 2020 yılı sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir. ’dedi.
2019 Yılında Ağrı’da 79 Bin 244 Dekar Arazi Toplulaştırıldı
Genel Müdür Aydın ‘Ağrı İlimizde ise 2019 yılında 2 adet projede toplam 628 bin 750 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında, kurumumuza devir öncesi 53 bin 640 dekar olan toplulaştırılan alana ilave olarak 2019 yılında da 25 bin 604 dekar alanın toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri yapılmıştır” diye konuştu.
DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın böylece Ağrı ilimizde toplam toplulaştırma yapılan alan 79 bin 244 dekar alana ulaşmış olup devam eden çalışmalarla 549 bin 506 dekar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılmasının hedeflenmekte olduğunu ifade etti.
Ayrıca çalışmalar kapsamında; sınırları düzeltilme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işlerinin yapıldığını da açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın,’ Erzurum ve Ağrı illerimizde 1 Ocak 2019 tarihinden bu güne kadar 7 proje dâhilinde 1 Milyon 468 bin 360 dekar alanda tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Projelerin tamamının uygulanması sonucu 2020 yılı sonuna kadar 764 bin 330 dekar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanmasının planlandığının belirtti.
DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, ’Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. ’dedi.

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