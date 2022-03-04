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Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars yeniden karla kaplandı

04.03.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars yeniden karla kaplandı

Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da gece başlayan ve etkisini artıran kar, il merkezini beyaza bürüdü.

Cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte yaşayanlar araçlarının üstünde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, belediye ekipleri kar küreme çalışması başlattı. Buzlanma nedeniyle hasarlı trafik kazalarının yaşandığı kentte, bazı bölgelerde sis de etkili oldu.

Palandöken ilçesinde hasarlı kazaya karışan toplu taşıma aracı, vatandaşlar ve polis ekiplerince itilerek yol kenarına çekildi.

Soğuk hava nedeniyle şadırvanların buz tuttuğu kentte, yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için bazı alanlara yem bırakıldı.

- Ardahan, Ağrı ve Kars'ta gece boyunca kar etkili oldu

Ardahan, Ağrı ve Kars'ta gece boyunca devam eden kar, kenti beyaza bürüdü.

Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu bu kentlerde, İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Şehirlerin bağlantı yollarında ise ulaşım güçlükle sağlanıyor.

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