Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu

Hava sıcaklığının gece 0 derece ölçüldüğü Erzurum'da, sabah kar yağışı etkili oldu.

Cadde, sokak ve meydanların beyaza büründüğü kentte, belediye ile Karayolları ekipleri sorumluluk bölgelerinde kar küreme çalışması yaptı.

AĞRI

Ağrı’da etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.

Sabah iş yerlerine giden vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Ekipler de ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışması başlattı.

ARDAHAN

Ardahan’da da kar yağışı etkili oluyor.

Kentte gece etkili olan soğuk hava, sabah yerini kar yağışına bıraktı.

İl merkezi karla kaplandı.

TUNCELİ

Tunceli’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sabaha doğru yerini kar yağışına bıraktı.

Yağışla cadde ve sokaklar ile parklar beyaza büründü.

Vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

