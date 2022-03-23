YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum, Ardahan ile Kars'ta kar ve soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Ardahan ile Kars'ta kar ve soğuk hava etkili oluyor

23.03.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum, Ardahan ile Kars'ta kar ve soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Ardahan ile Kars'ta, kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Erzurum'da, aralıklarla devam eden kar, kenti beyaza bürüdü.

Soğuk hava ve tipinin de etkili olduğu kentte, bazı ağaç dalları, cami şadırvanları ile çeşmeler buz tuttu, çatılarda sarkıtlar oluştu.

Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, sorumluluk bölgelerinde buz küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Bölgedeki kayak merkezlerinde ise kar kalınlığı Palandöken'de 196, Sarıkamış'ta 146 ve Ergan'da 144, Ovacık'ta 160, Konaklı'da 78 ve Yalnızçam'da 64 santimetre ölçüldü.

- Ardahan ve Kars'ta buzlanmalar oluştu

Kar yağışının aralıklarla etkili olduğu Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kentlerde, yol ve kaldırımlarda buzlanma, çatılarda sarkıtlar oluştu.

Belediye ekipleri cadde ile sokaklarda kar ve buz küreme çalışması yürütüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum'da yetiştirilecek bitkiler, ilaç ve kozmetik sanayisine kazandırılacakErzurum'da yetiştirilecek bitkiler, ilaç ve kozmetik sanayisine kazandırılacak
İSTANBUL - &quot;SİGARA İÇME&quot; UYARISINA SİNİRLENDİ; ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ, BABASI VE KARDEŞLERİNİ YARALADIİSTANBUL - "SİGARA İÇME" UYARISINA SİNİRLENDİ; ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ, BABASI VE KARDEŞLERİNİ YARALADI
Sivas'ta çiftçilere 677 ton tohumluk dağıtıldıSivas'ta çiftçilere 677 ton tohumluk dağıtıldı
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Kars Ardahan

Erzurum Namaz Vakitleri 23 Mart Çarşamba

İmsak
04:43
Sabah
06:07
Öğle
12:27
İkindi
15:53
Akşam
18:36
Yatsı
19:55

Erzurum Nöbetçi Eczaneler23 Mart Çarşamba

Yaşam Eczanesi
Palandoken
Bakan Eczanesi
Yakutiye
Turan Eczanesi
Palandoken
Çağla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sözleri tepki çekti! “Büyük beden modellerden...”

Sözleri tepki çekti! “Büyük beden modellerden...”

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hem şık hem fonksiyonel laptop çantası önerileri

Hem şık hem fonksiyonel laptop çantası önerileri

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Kontrolden çıktı! Diğer yolculara tokat atınca...

Kontrolden çıktı! Diğer yolculara tokat atınca...

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.