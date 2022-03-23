Erzurum, Ardahan ile Kars'ta kar ve soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Ardahan ile Kars'ta, kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Erzurum'da, aralıklarla devam eden kar, kenti beyaza bürüdü.
Soğuk hava ve tipinin de etkili olduğu kentte, bazı ağaç dalları, cami şadırvanları ile çeşmeler buz tuttu, çatılarda sarkıtlar oluştu.
Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, sorumluluk bölgelerinde buz küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Bölgedeki kayak merkezlerinde ise kar kalınlığı Palandöken'de 196, Sarıkamış'ta 146 ve Ergan'da 144, Ovacık'ta 160, Konaklı'da 78 ve Yalnızçam'da 64 santimetre ölçüldü.
- Ardahan ve Kars'ta buzlanmalar oluştu
Kar yağışının aralıklarla etkili olduğu Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Kentlerde, yol ve kaldırımlarda buzlanma, çatılarda sarkıtlar oluştu.
Belediye ekipleri cadde ile sokaklarda kar ve buz küreme çalışması yürütüyor.
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