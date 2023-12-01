YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Erzurum, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

01.12.2023 10:09 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Erzurum, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü Erzurum'da, soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Kaldırım ve yollarda buzlanmanın meydana geldiği kentin kırsalında ise ekiplerin kar ve tipi nedeniyle kapanan mahalle yollarını açma çalışması sürüyor.

ARDAHAN

Ardahan’da soğuk hava ve sis etkili oluyor.

Kentte sabah saatlerinde soğuk havanın yanı sıra sis de etkisini gösterdi. Erken saatte yola çıkanlar buzlanma nedeniyle zorlandı.

TUNCELİ

Tunceli'de soğuk hava nedeniyle bazı dağların zirveleri sisle kaplandı.

Kentte park halinde araçların camları buz tuttu, ağaçlar ve bitkilerde kırağı oluştu.

KARS

Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Soğuk hava nedeniyle bitkiler kırağı ile kaplandı, araç camları buz tuttu. Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için halı ve battaniye örttü.

Sarıkamış ilçesinde de hava sıcaklığı sıfırın altına 7 dereceye düştü. Bina çatılarında doğal gaz bacalarında buz sarkıtları oluştu, ağaçlar buz tuttu.

Araçların camlarının buzla kaplandığı ilçede, yollarda oluşan buz nedeniyle belediye ekibi tuzlama çalışması yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başkan Bulucu, Adıyaman’ın 69.kuruluş yıl dönümünü kutladıBaşkan Bulucu, Adıyaman’ın 69.kuruluş yıl dönümünü kutladı
Uyuşturucu tacirine 12 yıl 6 ay hapis cezasıUyuşturucu tacirine 12 yıl 6 ay hapis cezası
Kasten adam öldürmeye teşebbüsten 2 kardeşe 9’ar yıl hapis cezasıKasten adam öldürmeye teşebbüsten 2 kardeşe 9’ar yıl hapis cezası
Anahtar Kelimeler:
Kars Ardahan

Ardahan Namaz Vakitleri 1 Aralık Cuma

İmsak
05:36
Sabah
07:07
Öğle
12:03
İkindi
14:27
Akşam
16:49
Yatsı
18:14

Ardahan Nöbetçi Eczaneler 1 Aralık Cuma

Pamuk eczanesi
Merkez
Taniş eczanesi
Gole
Tümünü Göster
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kızını da yanına alarak yatalak eşini kaderine terk etti

Kızını da yanına alarak yatalak eşini kaderine terk etti

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

İlk randevusunu anlattı! "İlk buluşmaya anne ve babasını getirdi"

İlk randevusunu anlattı! "İlk buluşmaya anne ve babasını getirdi"

Sarhoş damat düğünde katliam yarattı: 4 ölü, 1 yaralı

Sarhoş damat düğünde katliam yarattı: 4 ölü, 1 yaralı

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.