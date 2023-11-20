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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 261 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

20.11.2023 11:26 | Son Güncelleme:
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Erzurum, Ardahan ile Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 261 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 251 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 7, Ardahan'da da 3 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını açmak için çalışma yürütüyor.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, sosyal medya platformu "X" hesabından yaptığı açıklamada, sürücülerin zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve çıkmak mecburiyetinde kalanların da kar lastiği, zincir, çekme halatıyla takoz bulundurmalarını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Kars Ardahan kar tipi

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