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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni

ERZURUM HABERLERİ  | 17.09.2020 16:46 | Son Güncelleme

Erzurum'daki törende şehit oğlunun resmini gördüğü sırada duygulanarak gözyaşı döken anne Güler Kaya'yı, Vali Okay Memiş teskin etti

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta şehit yakınları ile gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı düzenlenen törenle verildi.

Erzurum'da, Valiliğin toplantı salonunda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, şehit ve gazilerin öz geçmişleri okundu.

Törende, 2016'da Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit düşen polis memuru Mustafa Karakaya'nın annesi Güler Kaya, oğlunun resmini gördüğü sırada duygulanarak gözyaşı döktü.

Vali Okay Memiş'in, yanına giderek teskin etmeye çalıştığı anne Kaya, salondakileri de duygulandırdı.

Ailelerle tek tek görüşen Vali Memiş, ardından 5 şehit yakını ve 2 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratını tevdi etti.

Vali Memiş, törende yaptığı konuşmada, güvenlik güçlerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, terörle mücadelede 24 saat görevlerinin başında olduğunu anlattı.

Memiş, "Allah bizleri hem şehitlerimize hem gazilerimize mahcup etmesin. Onlara minnettarız. Yeniden Türk milletinin başı sağ olsun." diye konuştu.

Şehit annesi Güler Karakaya ise gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllar geçse de acısının ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek "Hem büyük bir acı hem de büyük bir onur yaşadım." ifadesini kullandı.

Baba Yahya Karakaya da şehit aileleri olarak her zaman "vatan sağ olsun" dediklerini ifade etti. Karakaya, "Bir oğlumuz vatan için şehit düştü. Şimdi diğer oğlum da 'vatan sağ olsun' diyerek polis olmak istiyor. Bizlere de bazıları sevinmesin diye bir köşede için için ağlamak düştü." dedi.

- Ardahan

Ardahan'da ise Şırnak'ın Silopi ilçesinde vatani görevini yaparken 1992’de teröristlerle girdiği çatışmada gazi olan Adnan Tatlı'ya Devlet Övünç Madalyası ve Beratı törenle verildi.

Vali Hüseyin Öner, Valilikte düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bugün ülke genelinde Devlet Övünç Madalyası ve Beratı alacak tüm asker ile polislere ve onların ailelerine ülkeye yaptıkları hizmetler için minnettar olduklarını söyledi.

Ülkenin ve milletin şehitler ve gazilerin hürmetine ayakta olduğunu vurgulayan Öner, şunları kaydetti:

"Sultan Alparslan'dan başlayarak Osman Gazilere, Fatihler, Yavuzlara, Gazi Mustafa Kemallere kadar uzanan bu büyük mücadele zincirinin halkasında yer alan her bir gazimiz, her bir şehidimiz, bu toprakları bize vatan yapan ilahi beratın mühürleridir. Sınırlarımızda vatanı koruyan, şehirlerde terörle mücadele eden her kahraman askerimiz, her kahraman polisimiz, bizim bu vatan topraklarındaki ebedi varlığımızın birer sembolüdür. Bir kez daha teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlıklı, hayırlı ve uzun bir ömür temenni ediyorum."

Konuşmanın ardından gazi Tatlı'ya beratını takdim eden Vali Öner, törene katılanlara teşekkür etti.

- Kars

Kars'ta da gazi Uğur Edizer’e Devlet Övünç Madalyası ve Beratı törenle tevdi edildi.

Valilikte düzenlenen törende, Vali Türker Öksüz, gazi Edizer'e, madalya ve beratını takdim etti.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Doğan Yıldız katıldı.

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