Erzurum, Ardahan ve Kars'ta Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni

Memiş, "Allah bizleri hem şehitlerimize hem gazilerimize mahcup etmesin. Onlara minnettarız. Yeniden Türk milletinin başı sağ olsun." diye konuştu.

Ailelerle tek tek görüşen Vali Memiş, ardından 5 şehit yakını ve 2 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratını tevdi etti.

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta şehit yakınları ile gazi lere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı düzenlenen törenle verildi.

Şehit annesi Güler Karakaya ise gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllar geçse de acısının ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek "Hem büyük bir acı hem de büyük bir onur yaşadım." ifadesini kullandı.

Baba Yahya Karakaya da şehit aileleri olarak her zaman "vatan sağ olsun" dediklerini ifade etti. Karakaya, "Bir oğlumuz vatan için şehit düştü. Şimdi diğer oğlum da 'vatan sağ olsun' diyerek polis olmak istiyor. Bizlere de bazıları sevinmesin diye bir köşede için için ağlamak düştü." dedi.

- Ardahan

Ardahan'da ise Şırnak'ın Silopi ilçesinde vatani görevini yaparken 1992’de teröristlerle girdiği çatışmada gazi olan Adnan Tatlı'ya Devlet Övünç Madalyası ve Beratı törenle verildi.

Vali Hüseyin Öner, Valilikte düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bugün ülke genelinde Devlet Övünç Madalyası ve Beratı alacak tüm asker ile polislere ve onların ailelerine ülkeye yaptıkları hizmetler için minnettar olduklarını söyledi.

Ülkenin ve milletin şehitler ve gazilerin hürmetine ayakta olduğunu vurgulayan Öner, şunları kaydetti: