Erzurum Bakkallar Manavlar Odası Başkanı Erdoğan’dan ‘Esnaf kiraları üç ay ertelensin’ talebi

Erzurum Bakkallar Manavlar, Esnaf Odası Başkanı Samet Erdoğan, Korona virüs tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı’nın daha önceki genelge doğrultusunda son olarak belirlenen genelgede büyük marketlerin de küçük esnafın mağdur olmaması için yeniden açılış-kapanış saatlerinin belirlenmesini talep etti.

Başkan Erdoğan, esnafın kiralarının üç ay süreyle ertelenmesi talebinde bulunarak şunları söyledi;

“Öncelikle işletme ruhsatı market yazan esnafımızın da bağlı bulundukları İlçe belediyelere giderek ruhsatlarını Bakkal olarak değiştirmek için ise Belediye başkanlarımızdan bu konuda destek ve kolaylık istiyoruz. Küçük esnaf olarak 65 yaş üstü dükkanları kapalı bulunan bakkal esnafımızda mevcuttur. Bu konuda da ilçe belediyelerden gerekli maddi ve gıda desteğin sağlanmasını istiyoruz. Ayrıca, Oda Başkanlığı olarak Milletvekillerimizden talep ve isteğimiz bir an önce Büyükşehir ve ilçe belediyelere bağlı bakkal esnafımızın da kiralarının en az 3 aylık süre zarfında alınmamasını talep ediyoruz.”

