YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum-Bayburt kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Erzurum-Bayburt kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

05.08.2021 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum-Bayburt kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Erzurum-Bayburt kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Erzurum'un Pazaryolu ilçesi ile Bayburt arasındaki kara yolu heyelan nedeniyle kapandı.

Pazaryolu-Bayburt kara yolunun dördüncü kilometresindeki Kozlu Mahallesi mevkisinde aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.

Yolun iki yönlü trafiğe kapandığı heyelanda, bazı araçlar toprağa saplandı.

Herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmayan olayda, Pazaryolu İlçe Jandarma ekipleri kontrolü sağlayarak yolda kalan vatandaşlara yardımcı oldu.

Kapanan yolun yeniden trafiğe açılması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İskoçya'da adaya yerleşecek 100 kişi aranıyor! 50 bin sterlin verilecekİskoçya'da adaya yerleşecek 100 kişi aranıyor! 50 bin sterlin verilecek
PARTNERDeniz, yangının devam ettiği Bodrum'dan tatil pozu paylaşan Şeyma'ya ateş püskürdüDeniz, yangının devam ettiği Bodrum'dan tatil pozu paylaşan Şeyma'ya ateş püskürdü
Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ettiHatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Bayburt

Erzurum Namaz Vakitleri 5 Ağustos Perşembe

İmsak
03:31
Sabah
05:10
Öğle
12:26
İkindi
16:17
Akşam
19:32
Yatsı
21:04

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Perşembe

Zafer Eczanesi
Palandoken
Dadaş Eczanesi
Palandoken
Polat Eczanesi
Yakutiye
Gülmüş Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Yangının yerleşim yerleriyle ve diğer ormanlarla bağını koparmak için de yeni yollar açıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Yangının yerleşim yerleriyle ve diğer ormanlarla bağını koparmak için de yeni yollar açıyoruz"

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Isparta'da Kovada Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı

Isparta'da Kovada Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde orman yangını çıktı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde orman yangını çıktı

Sivasspor, Dinamo Batum maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Dinamo Batum maçı hazırlıklarını sürdürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.