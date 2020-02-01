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Erzurum-Bingöl kara yolu ulaşıma açıldı

BİNGÖL HABERLERİ  | 01.02.2020 10:23 | Son Güncelleme

Erzurum-Bingöl kara yolu ulaşıma açıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla dün gece kapanan Erzurum-Bingöl kara yolu ulaşıma açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle gece saat 23.05 itibarıyla trafiğe kapanan Erzurum-Bingöl kara yolunda, bu sabah saat 07.55 itibariyle karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşım sağlandı.

Kent genelinde kapanan 178 köy yolununun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması aralıksız devam ediyor.

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