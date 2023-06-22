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Erzurum Bölge Mahkemesi 32 bin 563 dosyayı karara bağladı

22.06.2023 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2016 yılında faaliyete geçen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi; Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kars ve Tunceli illerindeki toplam 48 adliye tarafından verilen kararlarla ilgili istinaf mahkemesi olarak hizmet veriyor.

Erzurum Bölge Mahkemesi 32 bin 563 dosyayı karara bağladı

“19 bin 35 dosyaya görüldü işlemi yapıldı”
2022 yılı itibariyle Erzurum Bölge Adliye Mahkemesinde 7 Ceza Dairesi, 5 Hukuk Dairesi faaliyet gösteriyor. Ceza dairelerince 19 bin 480 adet, hukuk dairelerince 13 bin 83 adet dosya 2022 faaliyet yılı içerisinde karara bağlandı. 10 cumhuriyet savcısının görev yaptığı Cumhuriyet Başsavcılığı’nda, 2022 faaliyet yılı içerisinde ceza dairelerinde yapılan 522 duruşmaya katılım sağlandığı ifade edildi. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2022 Yılı Faaliyet Raporu’nda; ceza dairelerince karara çıkarılan 19 bin 480 dosyadan 19 bin 35 adedine cumhuriyet başsavcılığınca görüldü işlemi yapıldığı belirtildi. Ayrıca Ceza Dairelerince karara çıkarılan dosyalardan 477 tanesi Cumhuriyet Başsavcılığınca temyiz edilerek Yargıtay’a gönderildi.

DAVALARIN TEMİZLENME ORANI YÜZDE 99,1

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi’nde görülen davaların temizlenme oranları değerlendirildiğinde; yıl içerisinde gelen dosya sayısı 32 bin 827, bir önceki yıldan devreden dosya sayısı 31 bin 988, karar sayısı 32 bin 563 ve temizlenme oranı % 99,1 şeklinde ortaya çıktı. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi’nden Yargıtay’a temyiz incelemesine giden dosya sayılarına bakıldığında ise; 139 dosyanın red, 674 dosyanın onama, 312 dosyanın bozma, 163 dosyanın düzelterek onama, 27 dosyanın geri çevirme ve 3 bin 451 dosyanın Yargıtay’da değerlendirmede olduğu belirtildi.


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