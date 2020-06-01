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Erzurum Bölge Müdürü Ayatay, Ardahan Orman İşletme Müdürlüğünde incelemelerde bulundu

ERZURUM HABERLERİ  | 01.06.2020 13:04 | Son Güncelleme

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Suat Ataş, Ardahan Orman İşletme Müdürü Metin Kaya ile birlikte sıklık bakım ve dikili ağaç satışına ilişkin üretim çalışmalarını yerinde inceledi.Ardahan Orman İşletme Müdürlüğü sınırları dahilinde, Cemal Turan Tabiat Parkı içinde yer alması sebebiyle yıllarca bakım yapılamamış ormanlık alamda DKMP 13.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Suat Ataş, Ardahan Orman İşletme Müdürü Metin Kaya ile birlikte sıklık bakım ve dikili ağaç satışına ilişkin üretim çalışmalarını yerinde inceledi.
Ardahan Orman İşletme Müdürlüğü sınırları dahilinde, Cemal Turan Tabiat Parkı içinde yer alması sebebiyle yıllarca bakım yapılamamış ormanlık alamda DKMP 13. Bölge Müdürlüğü ve Erzurum Orman Bölge Müdürlüğümüzce rapor düzenlenerek bakım çalışmalarına konu edildi. Sahada dikili damga yapılarak dikili satış yöntemi ile üretim gerçekleştirildiği ve çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Çalışma öncesi meşcere orta çapı 20 cm iken bakım sonrası 28-30 cm çıkarılması hedefleniyor. Bu şekilde ormanın çap boy dengesi uygun hale getirilerek meşcerenin dış faktörlere karşı dayanıklılığı artırıldığı gibi çap artımı sağlayacağı için de hektardaki servet miktarının da artacağı kaydedildi.
Ardahan Orman İşletme Müdürlüğü Ardahan Orman İşletme Şefliğinde geçtiğimiz hafta meydana gelen aşırı rüzgar ve fırtına nedeni ile devrilen ağaçlar ile ilgili tespit çalışmalarına başlanmış olup, devrik ağaçlara ait üretim işlemleri gerçekleştirilecek ve akabinde devrik ağaçların meydana geldiği yerler için gerekli silvikültürel tedbirler alınacağı açıklandı.
Ardahan Orman İşletme Müdürlüğüne ait Göle Orman İşletme Şefliği Uğurlu Orman Deposunda yapılan istif çalışmaları, Ardahan Orman İşletme Şefliği 2020 yılı üretim ödenekli sıklık bakım ve ilk aralama bakım sahalarındaki üretim faaliyetleri yerinde denetlendi.
Bu sahalarda lif yonga ve yakacak odun üretiminin yanı sıra maden direği ve sırık üretiminin de yapıldığı görüldü. Üretim sonrası meşcerenin genel durumunun silvikültürel açıdan daha iyi duruma gelmesi memnuniyetle karşılanmış olup çalışmalara bu şekilde özenle devam edilmesi gerektiği, Bölge Müdürü Oktay Ayatay tarafından talimatlandırıldı.

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