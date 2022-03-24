YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum Büyükşehir Belediyesi boş tarım arazilerini kiralayıp üretim yapacak

Erzurum Büyükşehir Belediyesi boş tarım arazilerini kiralayıp üretim yapacak

24.03.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: - "Ekilmeyen yerler varsa lütfen boş tutmayın, gelin bize bildirin, biz ekelim, size de kira ödeyelim dedik. Boş yerimiz kalmasın, değerlendirelim istedik. Konuyla ilgili müracaatlar oldu"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ekilmeyen tarım arazilerini vatandaşlardan kiralayıp üretim yapacaklarını ve başvuruları almaya başladıklarını bildirdi.

Sekmen, AK Parti İl Başkanlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, tarım ve hayvancılığa büyük destek verdiklerini söyledi.

Başlattıkları tarımsal araç desteği uygulamasıyla belediye görevlilerinin, zirai alet ve tarım makineleriyle çiftçinin tarlasını uygun fiyata ekip biçtiğini belirten Sekmen, "Üreticimiz bize müracaat ediyor, biz de gidip hemen biçip sürüyoruz. Pasinler Ovası'nda ayçiçeği ekiminden tutun biçimine, patates ekiminden sökümüne kadar yapıyoruz." dedi.

Sekmen, "Ekilmeyen yerler varsa lütfen boş tutmayın, gelin bize bildirin, biz ekelim, size de kira ödeyelim dedik. Boş yerimiz kalmasın, değerlendirelim istedik. Konuyla ilgili müracaatlar oldu. Artık gıdaya ilgi ve talep olunca, tahmin ediyorum bunu da devletimiz mecburi duruma getirecek." ifadelerini kullandı.

Ekilmeyen tarım arazileri için ekip biçme seferberliği başlattıklarını dile getiren Sekmen, tespit edilen arazilerin vatandaşlara kira ödenerek ekileceğini bildirdi.

Vatandaşlara konuyla ilgili duyuru yaptıklarını anlatan Sekmen, şunları kaydetti:

"Bu konunun üzerindeyiz. Bayağı bir müracaat da oldu. Bölgeye ne uygunsa onu ekeceğiz. Arazilerin küçük olmaması konusunda fayda ve maliyet analizi de yapacağız. Sonra da gidip ekerek milletimize ve vatandaşımıza faydalı olacağız. Kış ağır geçti, saman sıkıntısı da var. Diyarbakır'dan şu anda 1000 ton saman ayarladım. Demir yoluyla samanları Erzurum'a getirebilmek için görüşme yaptık. Kurumdan cevap bekliyoruz. Güzel bir fiyata pazarlığı yaptık. Burada vatandaşımıza, ihtiyacı olanlara dağıtacağız."

Sekmen, vatandaşların her türlü ihtiyacını gidermeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum'da yetiştirilecek bitkiler, ilaç ve kozmetik sanayisine kazandırılacakErzurum'da yetiştirilecek bitkiler, ilaç ve kozmetik sanayisine kazandırılacak
Karabük'te fabrika yangınına müdahale ediliyorKarabük'te fabrika yangınına müdahale ediliyor
Babasını terör saldırısında kaybeden Nabi'den Ayasofya-i Kebir Camii'ne ziyaretBabasını terör saldırısında kaybeden Nabi'den Ayasofya-i Kebir Camii'ne ziyaret
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 24 Mart Perşembe

İmsak
04:41
Sabah
06:06
Öğle
12:26
İkindi
15:54
Akşam
18:37
Yatsı
19:56

Erzurum Nöbetçi Eczaneler24 Mart Perşembe

Solakzade Eczanesi
Palandoken
Uçar Eczanesi
Yakutiye
Bahar Eczanesi
Yakutiye
Dadaşkent Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.