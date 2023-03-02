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Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Adıyaman'da çocukların yüzünü güldürüyor

02.03.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Adıyaman'da çocuklar için yaptıkları gösterilerle afetin izlerini silmeye çalışıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Adıyaman'da çocukların yüzünü güldürüyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tiyatro ekibi deprem bölgesindeki çocuklara yönelik moral gösterileri düzenliyor.

Kentte depremzedelerin birçok ihtiyacını karşılayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, tiyatro sanatıyla da çocukları gönüllerince eğlendirdi.

İldeki çadır ve konteyner kentlerde çocuklara yönelik etkinlikler düzenleyen şehir tiyatrosu oyuncularına, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı öncülüğünde kurulan ve Gençlik Kolları Başkanlığının koordinasyonunda çalışmalarını yürüten Cemre Hareketi ekibi de destek verdi.

AK Parti Erzurum Gençlik Kolları Başkanı Gökberk Kocaaliler'in de katılarak çocuklarla oyunlar oynadığı etkinliklere, büyükler de ilgi gösterdi.

Çocuklar için masal anlatılarının yanı sıra seyyar ekranda çizgi film ve çocuk filmleri gösterimi de yapıldı.

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