YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum deprem bölgesinde görevini eksiksiz yaptı

Erzurum deprem bölgesinde görevini eksiksiz yaptı

ERZURUM HABERLERİ  | 28.01.2020 19:18 | Son Güncelleme

Elazığ Sivrice’de geçtiğimiz Cuma gecesi 20.55’te gerçekleşen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında Türkiye tek yürek olup acıları sardı.Çevre illerde de hissedilen depremin ardından Elâzığ’a ilk ulaşan ekip Erzurum ekibi oldu.

Elazığ Sivrice’de geçtiğimiz Cuma gecesi 20.55’te gerçekleşen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında Türkiye tek yürek olup acıları sardı.

Çevre illerde de hissedilen depremin ardından Elâzığ’a ilk ulaşan ekip Erzurum ekibi oldu. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Elazığ iline Erzurum İl AFAD Müdürlüğü 995 çadır, 712 yatak, 48 personel, 12 araç gönderdi. Kızılay Erzurum Bölge Afet Yönetim Merkezi ise 5 personel, 9 araç, 2 bin 415 yatak, 2 bin 625 battaniye, 645 katalitik soba ile yaşanan acı olayda yaraları saran ekip oldu. Bunun yanında Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 24 personel, 3 araç, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü 7 personel, 4 araç, Erzurum il Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ise 10 personel ve 3 hasar tespit çalışmalarında kullanılan araçla bölgeye ulaşıp, çalışmalara destek verdi.

Erzurum toplamda 97 personel, 32 arama kurtarama ve diğer çalışmalarda kullanılmak üzere araç, 995 çadır, 3 bin 127 yatak, 2 bin 625 battaniye ve 654 adet katalitik soba göndererek, depremzede kardeşlerinin acılarına ortak oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Orgeneral Asım Gündüz’ün kabri onarıldı

Orgeneral Asım Gündüz’ün kabri onarıldı

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Üç dönemin izlerini üzerinde taşıyan tarihi çeşme ilgi görüyor

Üç dönemin izlerini üzerinde taşıyan tarihi çeşme ilgi görüyor

Kütahya’dan Elazığ’a yardım tırı

Kütahya’dan Elazığ’a yardım tırı

Hes Kablo Kayserispor, Galatasaray maçından umutlu

Hes Kablo Kayserispor, Galatasaray maçından umutlu

Erzurum Namaz Vakitleri 28 Ocak Salı

İmsak
05:54
Sabah
07:20
Öğle
12:33
İkindi
15:11
Akşam
17:35
Yatsı
18:56

Erzurum Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Salı

Şafak Eczanesi
Palandoken
Sağlam Eczanesi
Yakutiye
Yeni Nenehatun Eczanesi
Yakutiye
Çamlıca Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Erzurum’da bu yöntemle hastalar tedavi edilebiliyor

Erzurum’da bu yöntemle hastalar tedavi edilebiliyor

Sihirli iğneler ile göz altı morluklarına son

Sihirli iğneler ile göz altı morluklarına son

Ahşap Dile Geldi, Ortaya Naht Sanatı Çıktı

Ahşap Dile Geldi, Ortaya Naht Sanatı Çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.