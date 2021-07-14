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Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

14.07.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri ise yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 34, Erzincan ve Ağrı'da 31, Kars'ta 26, Erzurum'da 25, Ardahan'da 22 derece olması bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı ise Ardahan'da 10, Kars'ta 12, Ağrı ve Erzurum'da 15, Erzincan'da 19, Iğdır'da 20 derece kaydedildi.

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