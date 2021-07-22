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Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan için sağanak uyarısı

22.07.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan için sağanak uyarısı

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde, aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 37, Ağrı'da 33, Erzincan'da 32, Erzurum'da 29, Kars'ta 28, Ardahan'da 24 derece olacağı tahmin ediliyor.

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Ağrı Erzincan Erzurum Kars Ardahan Iğdır

Erzurum Namaz Vakitleri 22 Temmuz Perşembe

İmsak
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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Erzurum Nöbetçi Eczaneler22 Temmuz Perşembe

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