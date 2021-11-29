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Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Bayburt ve Ağrı'da kuvvetli ve tam fırtına uyarısı

29.11.2021 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca kaynaklı gazdan zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Bayburt ve Ağrı'da, gece ve yarın saatteki hızı 100 kilometreyi bulacak kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gece ve yarın bölge genelinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına olacağı belirtildi.

Açıklamada, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Bayburt ve Ağrı'da rüzgar ve fırtınanın saatteki hızının 60 ila 90 kilometreyi, yüksek kesimlerde ise yer yer 100 kilometreyi bulacağı kaydedildi.

Bölgede kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca kaynaklı gazdan zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Rüzgar hızı sınıflandırmasına göre, rüzgarın saatteki hızı 39 ila 61 kilometreyi buluyorsa kuvvetli rüzgar, 62 ila 74 kilometreye fırtına, 75 ila 88 kilometreye kuvvetli fırtına, 89 ila 102 kilometreye ulaşıyorsa tam fırtına şeklinde tabir edildiği aktarıldı.

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