YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da yoğun kar yağışı bekleniyor

Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da yoğun kar yağışı bekleniyor

15.01.2021 10:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da yoğun kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın çok bulutlu olacağı bölgede, buzlanma, don ve sis görülecek.

Karın aralıklarla yağacağı bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Akşam saatlerinden itibaren ise Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yoğun kar yağışı etkili olacak.

Kuvvetli fırtınanın beklendiği bölgede, dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşlar ile yetkililerin tedbirli olması gerekiyor.

Gece en düşük sıcaklıklar, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 4, Erzincan ve Ardahan'da 2, Iğdır'da 1 derece ölçüldü. Sıcaklık Kars ve Ağrı'da sıfır, Tunceli'de ise 1 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların, Erzincan'da 4, Tunceli ve Ardahan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 1, Kars ve Iğdır'da 2, Ağrı'da 4 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları, kayak merkezlerinden Palandöken'de 44, Sarıkamış'ta 36 ve Konaklı'da 28 santimetre ölçüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor

Erzurum Namaz Vakitleri 15 Ocak Cuma

İmsak
05:59
Sabah
07:28
Öğle
12:29
İkindi
14:59
Akşam
17:21
Yatsı
18:44

Erzurum Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Cuma

Nuran Eczanesi
Palandoken
Yılmaz Eczanesi
Palandoken
Ada Eczanesi
Yakutiye
Ilıca Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Öztürk Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Merkez Eczanesi
Hinis
Murat Eczanesi
Horasan
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Yaralı kedi için seferber oldular

Yaralı kedi için seferber oldular

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diğer Haberler

Kayaklı Koşu Olimpik Milli Takımı Erzurum'da güç depoluyor

Kayaklı Koşu Olimpik Milli Takımı Erzurum'da güç depoluyor

Duruşmada örgüt propagandası yapmak isteyen teröriste mahkeme heyeti başkanından engel

Duruşmada örgüt propagandası yapmak isteyen teröriste mahkeme heyeti başkanından engel

Duruşmada örgüt propagandası yapmak isteyen teröriste mahkeme heyeti başkanından engel

Duruşmada örgüt propagandası yapmak isteyen teröriste mahkeme heyeti başkanından engel

Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Şiddetli rüzgar ahırın çatısını uçurdu

Şiddetli rüzgar ahırın çatısını uçurdu

Hayrunnisa’ya kedi sürprizi

Hayrunnisa’ya kedi sürprizi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.