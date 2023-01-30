Erzurum, Erzincan ve Tunceli'de 255 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum'da iki gündür aralıklarla devam eden kar nedeniyle 75 mahalle ile mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yakutiye, Palandöken ve Aziziye belediyeleri il merkezinde, Karayolları ekipleri de sorumluluk bölgelerinde kar temizleme çalışması yürütüyor.

ERZİNCAN

Erzincan'da kar yağışı ve tipi nedeniyle 150 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerden İliç'te 30, Kemah'ta 20, Kemaliye'de 35, Refahiye'de 40 ve Tercan'da 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını açma çalışmalarını sürdürüyor.

TUNCELİ

Tunceli'de kar yağışı ve tipi nedeniyle 30 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte bir süre önce etkili olan kar, yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor.

Kar ve tipinin etkisiyle il merkezinde 7, Hozat'ta 8, Mazgirt'te 3, Nazımiye'de 2, Ovacık'ta 8 ve Pülümür'de 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilik koordinesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler, ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

