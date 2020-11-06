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Erzurum GSİM’den Kızılay’a kan bağışı

ERZURUM HABERLERİ  | 06.11.2020 15:42 | Son Güncelleme

29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası nedeniyle Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kızılay’a kan bağışında bulundu.Türkiye’de 29 Ekim 4 Kasım Tarihleri arasında Kızılay Haftası kutlanıyor.Kızılay Haftası kapsamında sosyal sorumluluk projelerinden birine imza atan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundu.Cuma Namazının ardından Kızılay Yetkilileri Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binası önünde mobil kan alma aracını kurarak GSİM personeli ve antrenörlerden kan topladı.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ile çalışanlar, gerekli testleri yaptıktan sonra kan bağışında bulundu.Kan verme işlemleri esnasında Covid-19 pandemisi nedeniyle maske-mesafe ve hijyen kurallarına riayet edildi.Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Kızılay Haftası Kutlamaları kapsamında Kurum Personelinin yanı sıra antrenörlerin Kızılay’a kan bağışında bulunduğunu belirterek, “GSİM olarak Kızılay’a kan bağışında bulunmanın mutluluğunu yaşadık.

29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası nedeniyle Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kızılay’a kan bağışında bulundu.
Türkiye’de 29 Ekim 4 Kasım Tarihleri arasında Kızılay Haftası kutlanıyor.
Kızılay Haftası kapsamında sosyal sorumluluk projelerinden birine imza atan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundu.
Cuma Namazının ardından Kızılay Yetkilileri Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binası önünde mobil kan alma aracını kurarak GSİM personeli ve antrenörlerden kan topladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ile çalışanlar, gerekli testleri yaptıktan sonra kan bağışında bulundu.
Kan verme işlemleri esnasında Covid-19 pandemisi nedeniyle maske-mesafe ve hijyen kurallarına riayet edildi.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Kızılay Haftası Kutlamaları kapsamında Kurum Personelinin yanı sıra antrenörlerin Kızılay’a kan bağışında bulunduğunu belirterek, “GSİM olarak Kızılay’a kan bağışında bulunmanın mutluluğunu yaşadık. Günümüzde kan ihtiyacına oldukça fazla ihtiyaç var. Biz GSİM olarak sorumluluğumuzu yerine getirerek böyle bir etkinliğe imza attık. Sağlık durumu elverişli olan herkesi kan vermeye davet ediyoruz. Erzurum GSİM olarak, örnek bir davranış sergileyerek Kızılay’ın eriyen kan stoklarına bir nebze olsun katkı yapmanın sevinci içerisindeyiz” dedi.
Taşkesenligil, kan bağışında bulunan kurum çalışanlarına teşekkür etti. Kızılay yetkilileri de önemli sosyal sorumluluk projesine imza atan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne katkısından ötürü müteşekkir olduklarını ifade ettiler.

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