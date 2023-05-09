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Erzurum heyelanlarda üçüncü sırada

09.05.2023 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde son günlerde artan yağış oranları beraberinde yetkililerden heyelan riskine ve tehlikesine karşı dikkatli olunması uyarısı geldi.

Erzurum heyelanlarda üçüncü sırada

Heyelan ya da toprak kayması, zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yerçekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru hareketi olarak ifade ediliyor.

AFAD verilerine göre, 1950-2019 yılları arasında ülkemizde, kayıt altına alınmış olan heyelanlardan, en çok heyelan olayı gözlenen iller listesinde; Trabzon, Rize ve Erzurum ilk üç sırada yer alıyor. En az heyelan olayı gözlenen iller ise, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Kırşehir, Mardin, Şırnak, Şanlıurfa, Uşak, Ardahan, Bilecik, İstanbul ve Eskişehir şeklinde tespit edildi.

Ülkemizde depremlerden sonra en çok hasarın meydana geldiği afet türü heyelan olarak kayıtlara geçmiş. Olmuş/muhtemel heyelan olaylarından etkilenen/etkilenebilecek durumdaki toplam yapı sayısı ise 59 bin 345 adet şeklinde kayıtlara geçti. Trabzon 4 bin 106 yapı ile heyelanlardan en çok zarar gören il oldu. Erzurum heyelan gerçekleşme sayısına göre Türkiye de üçüncü sırada bulunuyor.

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