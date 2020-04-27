YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum için harekete geçtiler

Erzurum için harekete geçtiler

ERZURUM HABERLERİ  | 27.04.2020 16:59 | Son Güncelleme

Tüm Dünyanın mücadele içerisinde olduğu Covid-19 sebebiyle harekete geçen Erzurum Yakutiye Halk Merkezi 10 bin tane maske üretimi yaparak tüm kamu kuruluşlarına ve vatandaşlara dağıtmaya başladı.Erzurum için harekete geçtiklerini söyleyen Yakutiye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Selahattin Genç, “Yakutiye Halk Eğitim Merkezi olarak ülkemizin içinde bulunduğu durumdan ötürü bizler de neler yapabiliriz diye düşündük ve maske üretimine geçtik.10 bin tane maske ürettik ve bu maskeleri kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara ve vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtacağız.

Tüm Dünyanın mücadele içerisinde olduğu Covid-19 sebebiyle harekete geçen Erzurum Yakutiye Halk Merkezi 10 bin tane maske üretimi yaparak tüm kamu kuruluşlarına ve vatandaşlara dağıtmaya başladı.
Erzurum için harekete geçtiklerini söyleyen Yakutiye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Selahattin Genç, “Yakutiye Halk Eğitim Merkezi olarak ülkemizin içinde bulunduğu durumdan ötürü bizler de neler yapabiliriz diye düşündük ve maske üretimine geçtik.
10 bin tane maske ürettik ve bu maskeleri kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara ve vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtacağız. Maskelerin dağıtımına da başladık. Burada emeği geçen hocalarıma tek tek teşekkür ediyorum. Ayrıca bizlere bu tarz çalışmalarda destek veren Valimiz Okay Memiş’e, Kaymakamımız Mahmuthan Arslan’a Milli Eğitim Müdürümüz Salih Kaygusuz’a Yakutiye ilçe Milli Eğitim Müdürümüz Siyami Kıvanç’a çok teşekkür ediyorum. Onların destekleri sayesinde bizler daha iyi işler çıkarıyoruz.” diye konuştu.
Bu zor dönemde basın mensuplarını da unutmayan Yakutiye Halk Merkezi çalışanları, Erzurum Gazeteciler Cemiyeti adına Necdet Çakır’a teslim edilen maskeleri tüm basın mensuplarına dağıtacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Pazarcı esnafı karaoke mikrofonu ile satış yapıyor

Pazarcı esnafı karaoke mikrofonu ile satış yapıyor

Aliağa, online alışverişi sevdi

Aliağa, online alışverişi sevdi

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Muş’ta lale tarlaları boş kaldı

Muş’ta lale tarlaları boş kaldı

İl Müftülüğü karantinada kalanlara Kur’an-ı Kerim ve seccade ve kitaplar hediye etti

İl Müftülüğü karantinada kalanlara Kur’an-ı Kerim ve seccade ve kitaplar hediye etti

Erzurum Namaz Vakitleri 27 Nisan Pazartesi

İmsak
03:39
Sabah
05:13
Öğle
12:18
İkindi
16:05
Akşam
19:12
Yatsı
20:40

Erzurum Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Pazartesi

Turgut Eczanesi
Palandoken
Yeni Dilara Eczanesi
Yakutiye
Polat Eczanesi
Yakutiye
Şenol Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

3. FAZ sosyal yardım parası başvuruları devam ediyor

3. FAZ sosyal yardım parası başvuruları devam ediyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Belirsizlik psikolojiyi olumsuz etkiyor

Belirsizlik psikolojiyi olumsuz etkiyor

Erzurum’da denetimler aralıksız sürüyor

Erzurum’da denetimler aralıksız sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.