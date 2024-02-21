Erzurum iki gün karlı olacak

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Erzurum ve bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Perşembe ve Cuma günü Erzurum’da kar yağışı bekleniyor.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar kuzey ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji bölgemiz genelinde, eğimli ve dik yamaçlarda yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan dolayı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı.

