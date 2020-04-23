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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsaldaki çocukların bayramını kutladı

ERZURUM HABERLERİ  | 23.04.2020 16:38 | Son Güncelleme

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsaldaki çocukların bayramını kutladı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin kırsal mahallelerindeki çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.

Jandarma ekipleri, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle günlerini kırsaldaki evlerinde geçiren çocukları 23 Nisan’da da unutmadı. Ekip aracını Türk bayrağı ve balonlarla donatan jandarma personeli, kırsaldaki şehit ve gazi çocuklarının evlerini de ziyaret etti.

Zaman zaman kar yağışının yaşandığı alanlarda çocuklarla buluşan jandarma ekipleri, çocuklara pasta kesti ve hediye dağıttı.

Çeşitli etkinliklerle çocuklara eğlenceli anlar yaşatan jandarma ekipleri, kırsaldaki çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na mutluluk kattı.

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Akşam
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