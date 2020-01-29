Erzurum İl Sağlık ile Halk Sağlığı müdürlüklerindeki "zimmet" davasında 2 sanığa tahliye

Erzurum'da, İl Sağlık ile Halk Sağlığı müdürlüklerinde evrakta usulsüzlük yaparak yaklaşık 4 milyon 394 bin 791 liralık haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 7 sanığın, "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" ve "zimmet" suçlarından 15 yıl 6'şar aydan 39 yıl 6'şar aya kadar değişen hapis cezası istemiyle yargılanmalarına devam edildi. 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Adem Kanar, Ahmet Aydınlı, Fatih Okci, İsrafil Atar, Orhan Polat ve Yusuf Turan, tutuksuz sanık Abdusselam Atar, sanık avukatları ile İl Sağlık Müdürlüğü avukatı Hilal Karagöz katıldı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıklardan Orhan Polat ve Yusuf Turan'ın etkin pişmanlıktan yararlanma ihtimalinden dolayı tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Sanık Kanar, savunmasında, yasal olmayan bir şey yapmadığını öne sürdü. Gözlerinden rahatsız olduğunu ve liste birleştirme işini kendisinin yapmadığını anlatan Kanar, "İsrafil'in bilgisayarında banka çevirici programı olmadığından benim bilgisayarımdan işlem yapıyordu, İsrafil hazırladığı listeyi bana verdi, ben de bilgisayarıma flash diskle yükledim. İsrafil'in mailini açıp düzenlediği listeyi gönderdim." dedi.

Kanar, bilirkişi raporuna karşı itiraz yaptığını bildirerek, şunları söyledi: "Mali sorumluluğu olan memurların mali puanlarına ek ödeme yapılır ve maaşı artar, daha sonra kesinti yapılır. Benim mali sorumluluğum olmadığı için kesintim olmadı. Resmi bir mutemetliğim de yoktu. 2003'te yürürlüğe giren kanunun ihlalini kurum yapmıştır. Kurumda denetim yapılmamıştır, eğer denetim yapılsaydı bu olay olmamış olacaktı. Resmi evrakta gönderilen text dosyaları adına olan dosyalar gönderilirken İsrafil resmi uzantılı bir site kullanmamıştır. Dolayısıyla iddia edilen belgeler resmi belgeler değildir. Ben kurumumdan, devletimden ve milletimden özür dilerim, tahliyemi talep ediyorum." Sanık Aydınlı, suçsuz olduğunu bildirerek, düzenlediği evrakta devlete karşı bir yanlış yapmadığını ve kimsenin hesabına para göndermediğini iddia etti. Sanık Okci de bilirkişi raporuna itirazı olduğunu, zararı karşılayıp kamu zararını ortadan kaldırmak istediğini, evrakta sahtecilik olmadığını ve zimmet suçunu kabul etmediğini söyledi.

Sanık Turan ise ne kendi adına ne de başkası adına menfaat sağlayacak bir evrak düzenlediğini, kimseye para aktarmadığını, olay ortaya çıkar çıkmaz kurum amirine giderek kendisine yatan paranın olduğunu söylediğini ve kurumun zararını faizi ile birlikte ödediğini kaydetti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Orhan Polat ve Yusuf Turan hakkında delillerin toplanmış olması ve tutuklulukta geçirdikleri süre göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Diğer tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar veren heyet, eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi. - İddianameden Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İl Sağlık Müdürlüğü ile Halk Sağlığı Müdürlüğünde evrakta usulsüzlük yaparak yaklaşık 4 milyon 394 bin 791 liralık haksız kazanç sağladıkları öne sürülen sanıklardan mutemet İsrafil Atar'ın kendisine verilen şifre ve tanınan mail ile üzerinde değişiklik yaptığı "text" dosyası ile hak etmediği halde kendi maaş hesabına ve diğer sanıkların maaş hesaplarına para gönderdiği, Atar'ın, 2006'dan itibaren yasal hakkı olan toplam 329 bin 861 lira maaş, ek ödeme ve performans ödemesi dışında 2018 Aralık ayına kadar değişik tarihlerde toplam 1 milyon 665 bin 415 lira tutarında parayı hak etmediği halde kendi hesabına gönderdiği aktarılıyor.