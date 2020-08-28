Erzurum inşaat sektöründe 2’inci sırada

Erzurum’da inşaat sektörü performansı artışını sürdürürken, sektörel vizyon da boyut büyüttü

Erzurum’da inşaat sektörü performansı artışını sürdürürken, sektörel vizyon da boyut büyüttü. İlde bu yılın 6 aylık kesitinde 568.8 milyon TL tutarında inşaat sektörü kredisi kullanımı kaydedildi. İlde inşaat sektörü alanında yatırımlar devam ederken, vatandaşların konut talebi, korona virüs salgınına rağmen daralma göstermedi.

İnşaat Sektörü Bölgesel Dağılım

Bu yılın ilk yarısında, Erzurum’da 569.8 milyon, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 659,4 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 921,4 milyon, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 3 milyar 78 milyonluk inşaat sektörü kredisi kullanıldı. Erzurum’un bölge toplamında sektör payı yüzde 18,48 oldu.

İnşaat Sektörü Bölge İlleri Dağılımı

BDDK FİNTÜRK-6 verilerine göre Ocak - Haziran ayları kapsamında Elazığ’da 709.4 milyon, Erzurum’da 568.8 milyon, Van’da 489.3 milyon, Malatya’da 347.2 milyon, Bitlis’te 252.4 milyon, Bingöl’de 155.7 milyon, Muş’ta 121.3 milyon, Ağrı’da 118.4 milyon, Kars’ta 89.6 milyon, Erzincan’da 77.8 milyon, Hakkari’de 50.0 milyon, Tunceli’de 44.2 milyon, Iğdır’da 39.0 milyon ve Ardahan’da 14.8 milyon TL tutarında inşaat sektörü kredisi kullanıldı.

