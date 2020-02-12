YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum İş Geliştirme Merkezi Projesinin sözleşmesi imzalandı

Erzurum İş Geliştirme Merkezi Projesinin sözleşmesi imzalandı

ERZURUM HABERLERİ  | 12.02.2020 12:56 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında finanse edilen ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA)’nın koordinasyonunda Erzurum Valiliği’nin proje yürütücüsü, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve 2.Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün ise proje ortağı olarak yer aldığı Erzurum İş Geliştirme Merkezi (Girişimpark) projesinin sözleşmesi Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve KUDAKA Genel Sekreteri Prof.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında finanse edilen ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA)’nın koordinasyonunda Erzurum Valiliği’nin proje yürütücüsü, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve 2.Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün ise proje ortağı olarak yer aldığı Erzurum İş Geliştirme Merkezi (Girişimpark) projesinin sözleşmesi Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen’in katılımıyla imzalandı.
Toplam 8,25 milyon TL’ye mal olacak projenin 7 milyon TL’lik kısmı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 1,25 milyon TL’lik kısmı ise Erzurum Valiliği tarafından karşılanacak.
Erzurum İŞGEM Projesi ile 2.Organize Sanayi Bölgesi’nde her biri küçük ve orta ölçekli girişimcilere tahsis edilmek üzere 2 adet iş geliştirme merkezi inşa edilecek ve toplamda 26 adet işlik (atölye) İçerisinde 150, 250 ve 500 metrekarelik atölyelerin yer alacağı iş geliştirme merkezleri üretim yapmak isteyen girişimcilere cüzi bir bedel üzerinden tahsis edilerek OSB’nin sağladığı cazip teşvik ve yatırım ortamının da katkısıyla girişimcilerin zorlu geçen başlangıç süreçlerini başarılı bir şekilde atlatarak büyümelerine ve yarının örnek işletmeleri olmalarına ön ayak olmak modern üretim/pazarlama teknikleriyle ulusal ve uluslararası arenada rekabet edebilmelerini sağlamak hedefleniyor.
İŞGEM bünyesindeki girişimcilere atölye (işlik) tahsisinin yanı sıra girişimcilerin ihtiyacı olan iş planlarının hazırlanması, hedef pazar analizlerinin yapılması, pazarlama stratejilerinin ve işletme el kitaplarının hazırlanması, işletme sahiplerinin ve çalışanlarının girişimcilik, muhasebe, finansal analiz, insan kaynakları, üretim ve pazarlama teknikleri, markalaşma, finansmana erişim, ihracat, lojistik, maliyet yönetimi, satış kanalı geliştirme, fikri mülkiyet hakları, kalite yönetimi, proje hazırlama ve proje yönetimi, e-ticaret gibi çağımızın gerektirdiği güncel konularda periyodik olarak eğitilmesi ve danışmanlık sağlanması da amaçlanıyor.
Her biri 4.000 m2 kapalı alana sahip İŞGEM’lerin bir tanesi daha küçük ölçekli girişimciler için tasarlanmış olup içerisinde 10 adet 150 m2’lik ve 10 adet 250 metrekarelik işlikler yer alacak. 4.000 m2 kapalı alana sahip diğer İŞGEM binası ise orta ölçekli girişimciler için tasarlanmış olup içerisinde 500 m2’lik 6 adet işlik ve toplam 1.000 m2 kapalı alana sahip yönetim ofisleri ve ortak kullanım alanları yer alacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Okuduğu okula öğretmen oldu

Okuduğu okula öğretmen oldu

Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne yeni başkan

Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne yeni başkan

Başkan Yılmaz’a ’Geçmiş olsun’ ziyareti

Başkan Yılmaz’a ’Geçmiş olsun’ ziyareti

Kendi kanınızla gençleşin

Kendi kanınızla gençleşin

Bu kamera patlamadan etkilenmiyor, kurşun geçirmiyor

Bu kamera patlamadan etkilenmiyor, kurşun geçirmiyor

(Özel) 105. yaş gününü kutladı

(Özel) 105. yaş gününü kutladı

Erzurum Namaz Vakitleri 12 Şubat Çarşamba

İmsak
05:41
Sabah
07:05
Öğle
12:34
İkindi
15:26
Akşam
17:53
Yatsı
19:12

Erzurum Nöbetçi Eczaneler12 Şubat Çarşamba

Solakzade Eczanesi
Palandoken
Yeni Dilara Eczanesi
Yakutiye
Polat Eczanesi
Yakutiye
Çağla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Maçın ardından

Maçın ardından

Erzurum'da eğitime kar engeli

Erzurum'da eğitime kar engeli

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak

Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.