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Erzurum jandarma bölgesinde bir yılda 169 trafik kazası

10.01.2024 11:20 | Son Güncelleme:
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Erzurum’da jandarma bölgesinde 12 ayda 169 trafik kazası meydana geldi.

Erzurum jandarma bölgesinde bir yılda 169 trafik kazası

Yapılan tüm uyarılara ve alınan önlemlere rağmen ülkemizde bir çok canın yitirilmesine sebep olan trafik kazalarının önüne geçilemiyor. Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı’nın ülkemizdeki 2023 yılı kaza istatistiklerine bakıldığında kazalara neden unsurlarda sürücü hataları önemli şekilde ön plana çıkarken kusur olarakta ; araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak olarak tespit edildi.

Erzurum Jandarma bölgesinde 2023 Aralık ayı içinde 12 yaralamalı-ölümlü kazada, 2 maddi hasarlı kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 19 kişi yaralandı.

Erzurum’da 2023 yılında jandarma sorumluluk alanında toplam 169 ölümlü-yaralamalı kazada, 27’i maddi hasarlı, 8 ölümlü ve 262 yaralı olarak işlem gördü.

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