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Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

03.07.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve zamanla çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra Erzurum ve Ağrı’nın doğusu ile Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 37, Iğdır'da 36, Ağrı'da 34, Erzurum'da 33, Kars'ta 31, Ardahan'da 30 derece olması bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı ise Kars ve Ardahan'da 10, Erzurum ve Ağrı'da 13, Iğdır ve Erzincan'da 19 derece kaydedildi.

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