YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum, Kars, Erzincan, Ağrı ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum, Kars, Erzincan, Ağrı ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

07.07.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum, Kars, Erzincan, Ağrı ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum, Kars, Erzincan, Ağrı ve Ardahan'da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, kuzey kesimler ise yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı'nın güneydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 35, Ağrı'da 31, Erzincan'da 30, Kars'ta 26 ve Erzurum ile Ardahan'da 24 derece olması bekleniyor.

Gece ise en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 11, Erzurum ve Ağrı'da 12, Erzincan'da 18 ve Iğdır'da 23 derece kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap! Gören şaşkına döndüBodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap! Gören şaşkına döndü
Kaşıntı ve pullanma varsa dikkat! Bakın neden oluyormuşKaşıntı ve pullanma varsa dikkat! Bakın neden oluyormuş
GZT Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyorGZT Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Ağrı Erzincan Erzurum Kars Ardahan Iğdır

Erzurum Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cuma

İmsak
02:55
Sabah
04:48
Öğle
12:25
İkindi
16:22
Akşam
19:53
Yatsı
21:37

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Cuma

Fırat Eczanesi
Palandoken
Asya Eczanesi
Yakutiye
Vural Eczanesi
Palandoken
Şenol Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.